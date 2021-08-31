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Издание The National Interest заявило, что Киев может являться для США опасным союзником.

Согласно мнению журналиста Теда Карпентера, причина в украинской агрессии в сторону России. Так, Украина неоднократно заявляла о намерении возвратить контроль на Крымским полуостровом и Донбассом, но, по словам автора статьи, эти заявления выглядят «риторически». Однако позиция Киева, которую Карпентер называет «ура-патриотической», тревожит всё больше.

Журналист отмечает, что Киев явно уверен в том, что США и НАТО в случае необходимости окажут ему поддержку, а потому и ведёт себя так смело. Но вступление Украины в НАТО опасно, так как военные конфликты Киев может выдать за агрессию от Москвы.

В итоге Карпенер заявляет, что поддерживать нереалистичные территориальные амбиции Украины неразумно и опасно, а сам он не считает Киев формальным или фактическим союзником США.

Недавно журналисты The National Interest заявили, что Россия всегда готова к любому виду войны. Речь идёт о химической или бактериологической войне, а также о радиации из-за ядерного взрыва.

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