Россия сохранила советскую школу подготовки бойцов к борьбе с химическим или бактериологическим заражением, а также с радиацией, возникающей при взрыве ядерного оружия. Именно поэтому армия РФ всегда находится в полной готовности к любой войне, пишут авторы американского издания The National Interest.

Они отмечают, что Россия даже существенно усовершенствовала свои войска РХБЗ. Она снабдила их современной техникой и оборудованием, над которыми постоянно работают конструкторы, внедрила уникальные технологии, аналогов которым в мире не существует.

В России, пишет автор, основы защиты от бактериологического, химического или ядерного оружия, начинают преподавать еще в школе. Кроме того, практически в каждом городе РФ функционируют военные подразделения РХБЗ, которые постоянно поддерживают высокий уровень готовности. В США, в отличие от РФ, таких частей чрезвычайно мало, а гражданское население вряд ли сумеет сориентироваться, как действовать в случае заражения.