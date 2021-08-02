Американский робот BeBot от компании Poralu Marine разработан, чтобы упростить задачу людям, которые занимаются уборкой пляжей. Перемещаясь по песку, он тщательно просеивает его, удаляя все инородные тела и оставляя за собой идеально чистое пространство.

Кропотливая уборка пляжей вручную занимает много времени и дорого обходится владельцам отелей и территорий. Если же использовать крупную технику, которая достаточно эффективна, можно разрушить экосистему и создать массу новых проблем.

Использование робота BeBot дает возможность деликатно просеять песок и очистить его от любых лишних включений. При этом он действует предельно аккуратно, не оказывая негативного влияния на экосистему.

Робот поглощает песок на глубине до 10 сантиметров, после чего откладывает в специальный контейнер весь мусор, начиная с окурков от сигарет и заканчивая металлическими либо пластиковыми крышечками, упаковками от еды, фрагментами пластика.

За час управляемый дистанционно робот может очистить до 3000 квадратных метров пляжной территории. При этом экосистема остается незатронутой, что исключает негативное влияние на окружающую среду.