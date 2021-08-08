В Сочи предупредили о возможности формирования над морем смерчей. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.

Как отмечается, в регионе до 9 августа из-за сильной непогоды объявлено штормовое предупреждение. Также было заявлено, что существует риск образования над морем смерчей. Это может произойти над участком Магри-Веселое. Риск сохраняется в течение 8 и 9 августа.

Отдыхающим настоятельно рекомендуется временно отказаться от отдыха вблизи моря, а также лучше вообще не покидать дом, а, находясь на улице, соблюдать осторожность и не приближаться к деревьям.

Отмечается, что в субботу из-за сильного ветра и дождя в Сочи рухнули несколько деревьев, а также рекламный щит. Обошлось без пострадавших.

Об экстренном предупреждении, объявленном в Сочи, мы сообщали ранее. Оно действует до 9 августа включительно.