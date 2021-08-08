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В Сочи было объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщается, предупреждение действует до 9 августа. Ожидается, что на территории Сочи будет сильная непогода, включающаяся в себя не только грозы и ливни, но и град, а также весьма сильный шквалистый ветер, порывы которого могут достигать скорости до 24 метров в секунду.

Кроме того, уровень рек может резко подняться, вплоть до неблагоприятных отметок. В горах ожидается повышенный риск схода селевых потоков.

Жителям и гостям города рекомендуется не покидать дом, а также выключить все электроприборы и газовые приборы. Ценные вещи следует уложить во влагонепроницаемую ткань, подготовить запас продуктов, воды и медикаментов. Находясь на улице, следуют не приближаться к деревьям.

Недавно мы сообщали о том, что 8 августа в Японии ожидается непогода из-за двух тайфунов. Они, согласно прогнозам, затронут Токио и остров Кюсю.

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