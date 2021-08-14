В Сочи было объявлено очередное штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба города.

Как сообщается, шторм на море оценивается в четыре балла, а это считается опасным для здоровья. В связи с этим все пляжи для купания в городе было решено закрыть.

Согласно имеющейся информации, на пляжах были поставлены информационные щиты, предупреждающие об опасности купания, также дежурят спасатели.

Штормовое предупреждение в Сочи, объявленное несколько дней назад, на данный момент действует до 15 августа. Согласно прогнозам синоптиков, жителям и гостям города следует ожидать грозы и ливни с градом, сильный ветер. Кроме того, из-за большого количества осадков может вырасти уровень воды в реках. На участке Магри – Веселое есть вероятность образования смерчей над морем.

Недавно синоптики предупреждали о вероятности образования смерчей в Сочи. Штормовое предупреждение было объявлено до 9 августа, но, так как непогода не успокоилась, оно было продлено.