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Представители оборонного ведомства РФ сообщили, что в Смоленской области экипажи «Ночных охотников» и «Терминаторов» провели разведку в темное время суток.

Отмечается, что в регионе состоялись масштабные военные маневры. Перед пилотами вертолетов Ми-28 и Ми-8 поставили сразу несколько тактических задач. Они должны были найти, определить и обозначить все имеющиеся воздушные и наземные цели, применив для этого радиоэлектронное оборудование и системы ночного зрения.

Экипажи винтокрылых машин также отработали несколько техник полета, связанных с маневрированием рядом с землей, взлетом и посадкой на аэродроме при низкой видимости, а также пилотированием без использования приборов. Учения были проведены в ночное время суток, чтобы вертолетам удалось незаметно добраться до объектов условного врага.

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