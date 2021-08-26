Пользователей Сети насмешила фотография американского десантника, который обеспечивает безопасность в аэропорту Кабула.

На опубликованной фотографии запечатлён боец 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США, который сидит в офисном кресле у телескопического трапа. При этом он положил одну ногу на другую. За спиной солдата находится российский эвакуационный самолёт Минобороны Ил-76 и российские военные.

Как заявил один из комментаторов, эта фотография может стать подтверждением существующего стереотипа о том, что служба в ВВС США не так уж сложна, по сравнению с другими подразделениями армии. Ещё один пользователь Сети заявил, что американский солдат так расселся, потому что был уверен, что в сторону русских никто стрелять не будет, так как все знаю, чем это может обернуться.

Ещё один комментатор заявил, что эвакуация у американцев проводилась с наведением бардака, они забрали не всех своих и потеряли чужих по пути. Украинцы потеряли своих, потеряли свой самолёт, и потом нашли его, а также забыли своих. По-русски же эвакуация проводится так, как можно увидеть на фото.

Недавно мы сообщали об украинском самолёте, который якобы украли из аэропорта Кабула. Как оказалось, его перекупили богатые беженцы.