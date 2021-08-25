Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский самолёт, который был, как заявлялось ранее, угнан в Кабуле, в действительности был продан. Об этом рассказало издание «Страна.ua» со ссылкой на несколько Telegram-каналов, а также источники в авиационных кругах.

Как сообщается, самолёт вылетел из Кабула в Иран. На Украине заявили, что самолёт был угнан. Но, по информации издания «Страна.ua», на борту самолёта находились шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран. Причем в качестве оплаты они отдали валюту, золото и драгоценные камни.

Таким образом, фактически угона совершено не было. Самолёт затем заправился в Иране и вернулся в Киев.

Кроме того, по некоторой информации, афганские беженцы, которых эвакуируют из Кабула на украинских самолётах, также вынуждены покупать себе места и за немаленькую сумму, которая проходит мимо официальной кассы.

Об угоне самолёта недавно сообщил замруководителя внешнеполитического ведомства Украины Евгений Енин. Также он рассказал, что несколько попыток эвакуировать украинцев тоже провалились.

Вам может понравиться

Минобороны намерено подписать контракты на производство гиперзвуковых ракет “Кинжал” и БПЛА “Иноходец”

Во время форума «Армия-2021» военное ведомство России подпишет несколько контрактов на поставку новых видов вооружений в Вооруженные силы. Среди них – договора на разработку и изготовление беспилотных аппаратов «Иноходец» и

США допустили бомбовые и ракетные удары по своим бывшим базам в Афганистане

Соединенные Штаты косвенно снабдили радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) самолетами и вертолетами, сообщает портал Al-Arabiya. Также журналисты заявляют, что США намереваются нанести удар по талибам для уничтожения

NI: В США придумали, как заработать 30 миллиардов на списании старых самолетов

B-2 SpiritB-1B LancerРазведчик U-2SЗаправщик KC-10A-10 Thunderbolt Американские ВВС еще в 2019 году поставили перед собой цель к 2030 году потратить 30 миллиардов долларов на обновление авиации. Это необходимо для противодействия
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – пасмурно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 26 °C | Подольск: погода, 25 августа – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 28 °C |