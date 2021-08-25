Украинский самолёт, который был, как заявлялось ранее, угнан в Кабуле, в действительности был продан. Об этом рассказало издание «Страна.ua» со ссылкой на несколько Telegram-каналов, а также источники в авиационных кругах.

Как сообщается, самолёт вылетел из Кабула в Иран. На Украине заявили, что самолёт был угнан. Но, по информации издания «Страна.ua», на борту самолёта находились шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран. Причем в качестве оплаты они отдали валюту, золото и драгоценные камни.

Таким образом, фактически угона совершено не было. Самолёт затем заправился в Иране и вернулся в Киев.

Кроме того, по некоторой информации, афганские беженцы, которых эвакуируют из Кабула на украинских самолётах, также вынуждены покупать себе места и за немаленькую сумму, которая проходит мимо официальной кассы.

Об угоне самолёта недавно сообщил замруководителя внешнеполитического ведомства Украины Евгений Енин. Также он рассказал, что несколько попыток эвакуировать украинцев тоже провалились.