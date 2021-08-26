Российские пенсионеры уже в скором времени смогут получить новую единовременную выплату.

С предложением об этом пособии Владимир Путин выступил ещё 22 августа. Он заявил, что прибавка к пенсии в размере тысячи рублей съедается инфляцией и её явно недостаточно. Отмечается также, что выплата предназначена не только для пенсионеров, но и для военнослужащих. О других гражданах речь в настоящее время не идёт.

Как сообщается, выплата составляет 10 тысяч рублей и пенсионеры смогут получить эти деньги уже в сентябре. Заявлений на выплату подавать не нужно – Пенсионный фонд оформит всё самостоятельно. Отмечается также, что данное пособие не учитывается в случаях, когда определяют права на получение иных выплат и социальных поддержек. Кроме того, из этой суммы нельзя удерживать имеющиеся долги и взыскания.

Недавно мы рассказывали о выплатах, которые пенсионеры могут получить, начиная с августа. Однако для получения этой выплаты нужно соответствовать нескольким условиям.