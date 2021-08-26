Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские пенсионеры уже в скором времени смогут получить новую единовременную выплату.

С предложением об этом пособии Владимир Путин выступил ещё 22 августа. Он заявил, что прибавка к пенсии в размере тысячи рублей съедается инфляцией и её явно недостаточно. Отмечается также, что выплата предназначена не только для пенсионеров, но и для военнослужащих. О других гражданах речь в настоящее время не идёт.

Как сообщается, выплата составляет 10 тысяч рублей и пенсионеры смогут получить эти деньги уже в сентябре. Заявлений на выплату подавать не нужно – Пенсионный фонд оформит всё самостоятельно. Отмечается также, что данное пособие не учитывается в случаях, когда определяют права на получение иных выплат и социальных поддержек. Кроме того, из этой суммы нельзя удерживать имеющиеся долги и взыскания.

Недавно мы рассказывали о выплатах, которые пенсионеры могут получить, начиная с августа. Однако для получения этой выплаты нужно соответствовать нескольким условиям.

Вам может понравиться

Захарова посоветовала Зеленскому не позориться с мероприятиями, названными в честь чужих городов

Мария Захарова, представитель внешнеполитического ведомства России, при оценке «Крымской платформы» порекомендовала Владимиру Зеленскому, украинскому лидеру, перестать позориться, проводя мероприятия, названные в честь чужих городов. Согласно ее словам, киевским властям следует

Оператор ГТС Украины предложил «Газпрому» передать ему управление над «Северным потоком – 2»

Сергей Макогон, руководитель «Оператора ГТС Украины», сообщил, что компания готова взять под свой контроль «Северный поток – 2», чтобы выполнять функцию независимого оператора. Ранее Высшим судом Дюссельдорфа был отклонен иск

Sohu: Танки стран Запада в опасности – вертолет Ка-52М российской армии получил в оснащение новые ракеты

Чтобы бороться со все более совершенными западными танками, Россия продолжает модернизировать свои боевые вертолеты. Китайский портал Sohu отмечает, что самые большие надежды в решении этой задачи возложены на усовершенствованный ударный
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 августа – переменная облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 26 августа – пасмурно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 26 августа – небольшая облачность, до 28 °C | Подольск: погода, 26 августа – пасмурно, до 18 °C | Армавир: погода, 26 августа – ясно, до 29 °C |