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В августе пенсионеры могут получить выплату в размере до 10 тысяч рублей. Выплаты данного пособия начались с начала августа. В каждом регионе свои сроки начисления.

Для получения пособия необходимо соответствовать нескольким условиям. Так, нужно иметь трудовой стаж от 12-ти лет. Кроме того, необходимо было совершать отчисления на пенсионные накопления в 2002-2004 годах.

Также сообщается, что размер пенсионных накоплений должен быть 5% или меньше по отношению к размеру страховой пенсии по старости. При этом уточняется, что учитываются также фиксированные выплаты и размер накопительной пенсии, рассчитанные в день назначения накопительной пенсии.

Однако это не единственные условия. Так, выплату смогут получить только те мужчины, которые родились с 1957 по 1966 год, и женщины 1957-1966 годов рождения. Уточняется также, что выплата единовременная.

Недавно мы сообщали о том, что с 1 июля в ПФР поступило почти два миллиона заявлений от родителей-одиночек и беременных женщин. Об этом рассказала замруководителя Минтруда РФ Ольга Баталина.

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