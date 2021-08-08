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В распоряжении китайского правительства имеется полное досье на каждого американца, заявил экс-заместитель советника американского президента по национальной безопасности Майкл Поттингер. Он пояснил, что Китай постоянно ворует персональные данные, что позволяет ему собирать информацию о жителях Соединенных Штатов.

Поттингер заявил, что Китай, как и все остальные «ленинистские режимы», собирает досье на всех, кто попадется под руку. Мало того, он вывел эту «традицию» на совершенно новый уровень, так как использует для этой цели все существующие разновидности цифровых сетей, включая 5G.

Наличие данных на сотни миллионов иностранных граждан открывает перед Китаем возможность давить на них, оказывать влияние, убеждать или разубеждать, шантажировать, унижать или возвышать. То есть, разделять и властвовать.

Напомним, что 19 июля вспыхнул скандал на фоне кибернетических атак, в которых хакеры использовали слабые места серверов Microsoft Exchange. Тогда было установлено, что нападения организовали группы Advanced Persistent Threat 31 и Advanced Persistent Threat 40. Они осуществляли взломы с китайской территории. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после атак призвал срочно провести тщательное расследование и наказать виновных.

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