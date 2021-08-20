В Саратовской области от коронавирусной инфекции умерли 14 человек, которые полностью прошли вакцинацию и получили обе прививки. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Согласно заявлению Костина, все скончавшиеся поставили себе разные вакцины, поэтому он не будет говорить об их названиях. Среди этих 14 человек, как было отмечено, шестеро тяжело болели в период между первой и второй прививкой. Кроме того, у восьми пациентов были выявлены серьёзные сопутствующие патологии.

Костин отметил, что полностью вакцинированным можно считать человека только спустя 30-45 дней после того, как был поставлен второй укол. Также он заявил, что у некоторых людей иммунные тела не вырабатываются после вакцинации.

Кроме того, в регионе скончались 2139 человек, которые имели коронавирус и тяжёлую патологию, которая и привела к смерти.

Недавно в Минздраве высказались насчёт эффективности ношения медицинских масок против заражения коронавирусов. Как было заявлено, эффективность не вызывает сомнений, но необходимо полностью закрывать рот и нос.