Сергей Токарев, представитель российского Минздрава, отметил, что благодаря использованию медицинской маски можно уменьшить риск инфицирования опасными вирусами.

Согласно его словам, коронавирус можно отнести к категории острых респираторных вирусных инфекций, обладающих похожими симптомами. Речь идет о повышенной температуре тела, слабости, болях в горле и голове, а также сухом кашле и насморке. Вирусные частицы при этом распространяются во время кашля, чихания или простого разговора. Маска может помочь защититься от них.

Эксперт напомнил, что вирус не способен перемещаться самостоятельно, передаваясь в основном аэрозольным способом с помощью капель, имеющих более крупные размеры, чем в поры в маске. По этой причине эффективность СИЗ не вызывает вопросов. Однако маской нужно обязательно закрыть нос и рот.