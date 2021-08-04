В Санкт-Петербурге суд отказался признавать мужчину, который поменял пол, матерью его детей.

Как сообщается, мужчина был женат, у них с супругой родилось двое детей. Спустя какое-то время после того, как его жена скончалась, он сменил пол и в связи с этим получил новые документы. Но это привело к неожиданной трудности – мужчине пришлось сообщать детали свой жизни в ситуации, когда нужно было показать документы на детей.

В итоге он решил записать себя в качестве матери. В графе «отец» в этом случае стоял бы прочерк. Но ЗАГС отказал в этом, после чего сменивший пол мужчина обратился в суд.

Но и суд отказал в требованиях, отметив, что дети должны знать о своей настоящей матери. Кроме того, было указано, что за счёт детей нельзя сохранять медицинскую тайну и персональные данные.