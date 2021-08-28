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Российские военные, находящиеся в Сирии, уже используют экзоскелеты, за счёт которых боевой потенциал подразделений был увеличен. Об этом госкорпорация «Ростех» сообщила РИА Новости во время форума «Армия-2021».

Как было заявлено, данные экзоскелеты являются пассивными – они не имеют двигателей, но способствуют снижению нагрузки на опорно-двигательный аппарат бойца. За счёт этого, в частности, проще переносить тяжёлые грузы. Согласно заявлению представителей «Ростеха», экзоскелет помогает увеличить возможности самого военного, а также в несколько раз увеличить боевой потенциал всего подразделения.

Отмечается, что на эффективность экзоскелетов указывает и опыт боевого применения. Было заявлено, что в Сирии действует подразделение сапёров, которые оснащены такими экзоскелетами.

Ранее мы сообщали о том, что госкорпорация “Ростех” продемонстрировала на форуме “Армия-2021” бронетранспортер БТ-ЗФ. Как сообщается, он предназначен для эксплуатации в экстремальных арктических условиях.

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