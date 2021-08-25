Бронетранспортер БТ-ЗФ, разработанный для эксплуатации в экстремальных арктических условиях, стал одним из наиболее интересных экспонатов международного форума «Армия-2021». Разработал его холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в структуру Ростеха.

Представить госкорпорации Бекхан Оздоев, возглавляющий кластер вооружений, рассказал, что БТ-ЗФ может вместить 15 военнослужащих. Запас хода машины составляет 600 километров. Кроме того, она может выступать в качестве амфибии. После модернизации удалось сохранить на высоком уровне мобильность и защищенность от любых воздействий извне, но теперь бронетранспортер способен бесперебойно функционировать даже в условиях низких температур.

На модернизированную машину поставили новые гусеницы, которые оказывают минимальное давление на грунт. Кроме того, конструкторы утеплили корпус, благодаря чему экипаж не почувствует холода даже при температуре до -50 градусов за бортом.

По словам Оздоева, БТ-ЗФ станет лишь одной из множества машин, которые смогут принимать непосредственное участие в освоении Арктического региона.