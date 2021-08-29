Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что после того, как человек переболел COVID-19, у него могут продолжительное время сохраняться проблемы с дыханием. Об это сообщает издание ТАСС.

Согласно её заявлению, есть случаи, когда у людей, которые излечились от коронавирусной инфекции, наблюдались проблемы с дыханием, которые сохранялись вплоть до нескольких месяцев. На это влияют такие причины, как общее состояние здоровья человека, а также возможные имеющиеся у него сопутствующие заболевания. Также весьма важно то, насколько тяжело пациент болел коронавирусом и реабилитационные мероприятия после излечения от инфекции, которые направлены на восстановление здоровья и устранение последствий.

Недавно врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коллективного иммунитета к коронавирусу не будет. Однако индивидуальный иммунитет от вакцинации работает хорошо.