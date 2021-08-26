Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что коллективного иммунитета от COVID-19 не будет. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

В России происходит начало спада третьей волны коронавируса, а в США и Европе начинается четвёртая волна. Мясников заявил, что можно наблюдать, как происходит изменение коронавируса в странах, где многие люди поставили вакцину.

Отмечается, что в среднем во время волны заболеваемости процент положительных тестов на коронавирус составляет 4,5-5. Во время спада волны этот показатель составляет 0,5-1%. При этом в Израиле, где всё население привито, показатель составляет 5,8%, а в США, где вакцина есть у половины жителей – 13,8%. В России показатель сейчас составляет 4,6%.

Таким образом, можно говорить о том, что коллективного иммунитета не будет. Но индивидуальный иммунитет от вакцины работает хорошо.

Недавно доктор Мясников рассказал, кто именно является основным источником распространения коронавируса. По его словам, это люди, которых он назвал “суперраспространителями”.