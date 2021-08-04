читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В своей статье президент РФ Владимир Путин привел неопровержимые доказательства того, что россияне и украинцы – это один народ. А те «факты», которые в ответ озвучивает Киев, не имеют под собой никаких оснований.

Авторы издания Rzeczpospolita пишут, что в 17–19 столетиях сперва казацкие элиты, а затем и все адекватное население современной Украины считало себя одновременно и русскими, и малороссами. То, что сейчас Киев пытается отрицать данный факт, говорит лишь об его попытках любой ценой уйти от общей истории. Вот только аргументы его звучат совершенно неубедительно, так как являются надуманными.

Авторы также отмечают, что Владимир Путин в своей статье представляет малороссов как часть «всерусского народа». Запад для него представляет угрозу, так как создает из Украины «анти-Россию», причем делает это не во благо страны, а в собственных интересах.

Вам может понравиться

В ближайшие 10 лет Египет может столкнуться с жестким дефицитом воды

Стремительный рост численности населения и экономических показателей Египта в скором времени вынудит его импортировать воду. Все дело в том, что Нил, который раньше обеспечивал все потребности государства в живительной влаге,

Военные советники Норвегии категорически против размещения в стране базы НАТО

Норвежские жители изначально протестовали против появления на территории страны военных баз Североатлантического альянса. Сейчас к ним присоединились и военные советники, сообщает издание Dagsavisen. Тормод Хайер, представляющий университетский колледж обороны и

Президент Туркменистана испытал боевой самолет Aermacchi M-346.

В рамках своего визита в Балканский велаят туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов лично испытал самолет с двумя турбореактивными двигателями. Он сел в пилотское кресло, поднял воздушную машину в небо и даже
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 августа – небольшая облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 4 августа – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 августа – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 августа – небольшой дождь, до 19 °C | Королев: погода, 4 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 4 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 4 августа – небольшая облачность, до 32 °C |