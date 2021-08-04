В своей статье президент РФ Владимир Путин привел неопровержимые доказательства того, что россияне и украинцы – это один народ. А те «факты», которые в ответ озвучивает Киев, не имеют под собой никаких оснований.

Авторы издания Rzeczpospolita пишут, что в 17–19 столетиях сперва казацкие элиты, а затем и все адекватное население современной Украины считало себя одновременно и русскими, и малороссами. То, что сейчас Киев пытается отрицать данный факт, говорит лишь об его попытках любой ценой уйти от общей истории. Вот только аргументы его звучат совершенно неубедительно, так как являются надуманными.

Авторы также отмечают, что Владимир Путин в своей статье представляет малороссов как часть «всерусского народа». Запад для него представляет угрозу, так как создает из Украины «анти-Россию», причем делает это не во благо страны, а в собственных интересах.