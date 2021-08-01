Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Петрозаводске сотрудники ДПС УГИБДД МВД по Карелии вернули автомобиль местной жительнице, которая ещё даже не успела обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщается, 27-летняя женщина припарковала автомобиль во дворе дома, где проживает. Пока она отсутствовала, машину угнал 25-летний мужчина. Именно его за рулём автомобиля обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина не имел при себе ни страхового полиса, ни свидетельства о регистрации автомобиля. Он пытался убедить сотрудников ГИБДД в том, что лишь недавно приобрёл автомобиль и не оформил нужные документы, но подтвердить свою версию не сумел.

Женщина, обнаружив пропажу своего автомобиля, уже собиралась звонить в правоохранительные органы, но те успели позвонить ей раньше. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Недавно мы сообщали о том, что на границе Ирана были задержаны боевики, переодевшиеся в женскую одежду. Несмотря на эту хитрость, они были обнаружены.

Вам может понравиться

В Эстонии на очередной слет ветеранов СС собралось около 200 человек

В Эстонии 31 июля прошел очередной сбор ветеранов 20-й дивизии СС, которая в ходе Нюрнбергского процесса была названа преступной организацией. Ежегодное мероприятие на этот раз собрало около двухсот участников, сообщает

Депутат Верховной рады Волынец: Цены на услуги ЖКХ на Украине вырастут на 70 процентов

Ближайший отопительный сезон на Украине может превратиться в настоящую катастрофу, так как подготовка к нему полностью провалена, уверен народный депутат ВРУ Михаил Волынец. Он также предрек веерные отключения электроэнергии и

Кристина Асмус удивила поклонников откровенным фото в мокрой майке

Актриса Кристина Асмус взволновала своих поклонников недавней весьма откровенной публикацией. Как сообщается, на своей странице в Instagram актриса выложила фото, сделанное в Шри-Ланке. В публикации Асмус пожаловалась на сильную жару.
  • Анна
  • 31.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 августа – дождь, до 17 °C | город Мытищи: погода, 1 августа – пасмурно, до 25 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 августа – небольшая облачность, до 21 °C | Королев: погода, 1 августа – ясно, до 35 °C | Подольск: погода, 1 августа – переменная облачность, до 26 °C | Армавир: погода, 1 августа – ясно, до 33 °C |