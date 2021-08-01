В Петрозаводске сотрудники ДПС УГИБДД МВД по Карелии вернули автомобиль местной жительнице, которая ещё даже не успела обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщается, 27-летняя женщина припарковала автомобиль во дворе дома, где проживает. Пока она отсутствовала, машину угнал 25-летний мужчина. Именно его за рулём автомобиля обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина не имел при себе ни страхового полиса, ни свидетельства о регистрации автомобиля. Он пытался убедить сотрудников ГИБДД в том, что лишь недавно приобрёл автомобиль и не оформил нужные документы, но подтвердить свою версию не сумел.

Женщина, обнаружив пропажу своего автомобиля, уже собиралась звонить в правоохранительные органы, но те успели позвонить ей раньше. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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