В иранскую провинцию Хузестан с территории Ирака пытались прорваться боевики ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация).

Их прорыв не удался, так как бойцы из подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) проявили бдительность и не допустили нарушения своих границ.

Надо отметить, что террористы ИГ пошли на хитрость, чтобы проникнуть на территорию Ирана. Они переоделись в женскую одежду и скрыли лица. Однако бдительность бойцов КСИР помогла раскрыть эту уловку и задержать нарушителей.

Напомним, что боевики ИГИЛ активизировались в Афганистане после вывода американских войск и наступления движения «Талибан» (еще одна запрещенная в России террористическая организация). По мнению экспертов, они накапливают силы и готовят новые нападения. Вполне вероятно, что ИГ будет противостоять талибам, пытаясь взять под контроль отдельные районы Афганистана.