Пенсионный фонд рассказал пенсионерам о порядке получения нового пособия в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщается, указ о выплате пособия недавно подписал Владимир Путин. Для получения этой выплаты не нужно подавать никаких заявлений – необходимо лишь являться гражданином, который постоянно проживает в России и получает пенсию через ПФР.

Все пенсионеры получат деньги уже в сентябре точно таким же способом, которым они получают и пенсию. Если же пенсионер получает две пенсии, одна из которых выплачивается через ПФР, то и выплату от тоже получит через ПФР.

Кроме того, было отмечено, что данная выплата не учитывает в случаях определения прав граждан на получение других пособий и мер соцподдержки. Также из этого пособия нельзя производить взыскания по исполнительным документам.

Об этой выплате в размере 10 тысяч рублей мы сообщали недавно. С предложением о новой выплате Владимир Путин выступил ещё 22 августа.