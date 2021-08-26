читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пенсионный фонд рассказал пенсионерам о порядке получения нового пособия в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщается, указ о выплате пособия недавно подписал Владимир Путин. Для получения этой выплаты не нужно подавать никаких заявлений – необходимо лишь являться гражданином, который постоянно проживает в России и получает пенсию через ПФР.

Все пенсионеры получат деньги уже в сентябре точно таким же способом, которым они получают и пенсию. Если же пенсионер получает две пенсии, одна из которых выплачивается через ПФР, то и выплату от тоже получит через ПФР.

Кроме того, было отмечено, что данная выплата не учитывает в случаях определения прав граждан на получение других пособий и мер соцподдержки. Также из этого пособия нельзя производить взыскания по исполнительным документам.

Об этой выплате в размере 10 тысяч рублей мы сообщали недавно. С предложением о новой выплате Владимир Путин выступил ещё 22 августа.

Вам может понравиться

Зеленский разочаровался Западом из-за позиции по Крыму

Владимир Зеленский, украинский лидер, разочаровался в Западе из-за его позиции по Крыму, обвинив зарубежных лидеров в страхе перед РФ. Причиной его обвинений стала «Крымская платформа», на которую не стали приезжать

Немецкие читатели Spiegel возмутились предоставлением Украине гарантий из-за «СП-2»

Немецкие пользователи в комментариях под статьей информагентства Spiegel подвергли критике слова Ангелы Меркель, канцлера Германии, о санкциях по отношению к РФ, если та начнет применять «СП-2» в виде средства шантажа.

Косачев считает годы независимости Украины временем упущенных возможностей

Константин Косачев, российский сенатор, в рамках беседы с журналистами «Известий» заявил, что тридцать лет украинской независимости являются временем, при котором власти упустили все предоставленные им возможности. Согласно его словам, процессы,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 августа – переменная облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 26 августа – пасмурно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 26 августа – небольшая облачность, до 28 °C | Подольск: погода, 26 августа – пасмурно, до 18 °C | Армавир: погода, 26 августа – ясно, до 29 °C |