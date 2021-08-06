6 августа стало известно, что в Новосибирске скончался 12-летний ребёнок, у которого был выявлен коронавирус.

Об этом сообщает Минздрав региона. Смерть ребёнка была зарегистрирована ещё в 2020 году, однако заявлено о ней было только сейчас. Уточняется, что основной причиной смерти ребёнка является не коронавирусная инфекция – у него также имелась тяжёлая фоновая генетическая патология.

В конце июля, как отмечается, скончался ещё один ребёнок с коронавирусом. Это была двухмесячная девочка, у которой был выявлен коронавирус после посещения родственников. Она около недели находилась под аппаратом ИВЛ. Точная причина смерти на данный момент неизвестна. Для её установления была назначена экспертиза.

Ранее мы сообщали о том, что в Новосибирской области около 1300 беременных женщин заразились коронавирусом. В этом году тяжёлая форма заболевания была зафиксирована у 24 беременных пациенток.