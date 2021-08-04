читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Новосибирской области более 1300 беременных перенесли коронавирус. Об этом сообщает главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков.

Как отмечается, женщины в положении входят в группу риска по тяжёлому течению коронавируса. Так, с начала года было выявлено 24 беременных пациентки, у которых были опасные симптомы болезни.

Волков указывает, что коронавирус всё сильнее мутирует с каждой волной, что всё хуже сказывается на беременных. Кроме того, он указывает на то, что ребёнок для женщины на 50% является чужеродным из-за генетического материала супруга. Из-за этого иммунитет женщины снижается, что способствует появлению или обострению различных болезней, а также повышает риск заражения коронавирусом.

Недавно мы сообщали о том, что в США около 80% беременных женщин, которые поставили вакцину от коронавируса, потеряли ребёнка. Отмечается, что вакцину они ставили на ранних сроках беременности.

Вам может понравиться

WP: В США будут в сутки заражаться коронавирусом 300 000 человек

Коронавирус «Дельта» спровоцирует резкий всплеск заболеваемости в Соединенных Штатах, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на медицинских экспертов. Отмечается, что количество инфицированных в сутки в августе может достичь отметки

В Сосновом Бору водитель автобуса врезался в дорожное ограждение

В Сосновом Бору водитель автобуса съехал с дороги и врезался в ограждение и снёс его. Как сообщается, авария произошла днём, 1 августа, недалеко от остановки магазина «Природа». Инцидент попал на
  • Анна
  • 02.08.2021
  • читать 1 минуту

Флаг Черноморского флота РФ над кораблем ВСМУ спровоцировал истерику в Киеве

Черноморский флот РФ пополнился отремонтированным и приведенным в порядок большим десантным кораблем «Константин Ольшанский», что вызвало вполне ожидаемую истерику на Украине. Все дело в том, что раньше БДК входил в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 августа – небольшая облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 4 августа – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 августа – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 августа – небольшой дождь, до 19 °C | Королев: погода, 4 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 4 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 4 августа – небольшая облачность, до 32 °C |