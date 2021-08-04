В Новосибирской области более 1300 беременных перенесли коронавирус. Об этом сообщает главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков.

Как отмечается, женщины в положении входят в группу риска по тяжёлому течению коронавируса. Так, с начала года было выявлено 24 беременных пациентки, у которых были опасные симптомы болезни.

Волков указывает, что коронавирус всё сильнее мутирует с каждой волной, что всё хуже сказывается на беременных. Кроме того, он указывает на то, что ребёнок для женщины на 50% является чужеродным из-за генетического материала супруга. Из-за этого иммунитет женщины снижается, что способствует появлению или обострению различных болезней, а также повышает риск заражения коронавирусом.

Недавно мы сообщали о том, что в США около 80% беременных женщин, которые поставили вакцину от коронавируса, потеряли ребёнка. Отмечается, что вакцину они ставили на ранних сроках беременности.