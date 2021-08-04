Страх Швеции перед российскими подводными лодками зародился еще в 1981 году, пишет издание The National Interest. Автор Себастьян Роблин рассказывает, что именно тогда произошел инцидент, который многие шведы помнят до сих пор.

Советскую подлодку, которая внезапно села на мель у острова Торумскар, обнаружили местные рыбаки. Они вызвали морской патруль, который практически сразу подошел к субмарине, чтобы выяснить, в чем дело.

Экипаж подлодки объяснил, что система навигации дала сбой, из-за чего субмарина сбилась со своего курса. Чуть позже к месту происшествия подошел буксир, который помог экипажу выбраться в открытое море.

Вполне вероятно, что этот эпизод остался бы незамеченным. Однако было одно обстоятельство, из-за которого шведские спецслужбы заподозрили российскую субмарину проекта 613 в шпионаже. Все дело в том, что как раз в то самое время шведская подводная лодка «Нептун» выполняла тестовые пуски новейших торпед. Это вооружение вызвало пристальное внимание СССР, который предпринял все возможные попытки получить хоть какую-то информацию о нем. Вполне вероятно, что подлодка «села на мель» совсем не просто так.

Именно с тех пор, уверен автор, Швеция с подозрением относится к российским субмаринам и устраивает на них охоту, если предполагает возможное нарушение границы своих территориальных вод.