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Информация о потере хода российской подводной лодкой «Орел» не соответствует действительности, заявляет главное военное ведомство РФ. По словам представителей Минобороны, субмарина в настоящий момент успешно выполняет поставленные перед ней задачи.

Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на проверенный источник в ведомстве пишет, что подводная лодка «Орел» после парада ко Дню ВМФ в штатном режиме преодолела Балтийскую проливную зону и не сталкивалась с какими-либо проблемами. Она шла в сопровождении кораблей Северного флота.

Напомним, что информацию о потере хода российской субмариной распространили датские средства массовой информации. Ранее эксперт Константин Сивков предполагал, что подлодка могла просто замедлить ход, чтобы не столкнуться с многочисленными препятствиями на дне многоводного Балтийского моря.

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