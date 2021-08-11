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Действиями российских военнослужащих в инциденте с британским эсминцем «Дефендер» руководил лично глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов. Он также раскрыл изданию “Взгляд” некоторые ранее неизвестные подробности.

По его словам, российские военные действовали безо всякой толерантности. 250-килограммовые бомбы были сброшены на расстоянии около 1 километра от корабля. Это продемонстрировало британцам, что миндальничать с ними никто не собирается.

Также Картаполов объяснил, почему Defender просто не вытолкали за границу территориальных вод России. Все дело в том, что сторожевой корабль проигрывал эсминцу и по габаритам, и по водоизмещению, поэтому вряд ли смог бы справиться с британским судном.

Напомним, что после вторжения в территориальные воды РФ экипаж эсминца «Дефендер» игнорировал требования российских военных. Поэтому им пришлось делать предупредительные выстрелы и сбрасывать бомбы по курсу корабля.

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