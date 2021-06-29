Йохан Бекман, военный эксперт из Финляндии, в рамках беседы с российскими журналистами, прокомментировал недавнее происшествие с кораблем ВМС Британии возле Крыма.

Несколько дней назад британское военное судно вошло в территориальные воды РФ, проплыв рядом с Крымским полуостровом. Оно не реагировало на требования российских военных покинуть запретный район, поэтому им пришлось сделать предупредительные выстрелы. Финский политолог назвал этот инцидент первым случаем за многие годы, когда Великобритания прямо атаковала Россию.

Эксперт отметил, что в прошлом Лондон пользовался посредниками в виде «липовых политических организаций» и НАТО, чтобы нанести вред Москве, но теперь решил показать свою силу в открытую. Бекман считает, что этот инцидент можно рассматривать в качестве военного нападения.