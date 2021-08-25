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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости сообщил, что Россия не собирается останавливать транзит газа через Украину.

Как заявил Биричевский, ранее неоднократно сообщалось, что у России нет интереса в том, что прекратить поставлять газ через Украину. Кроме того, он указал, что у Украины иногда происходили проблемы с транзитом газа, в то время как Россия данные ею обязательства всегда выполняла.

Также Биричевский сообщил, что в ситуации, если Украина по какой-то причине захочет не доставлять российский газ, то они смогут обойтись и без неё. Впрочем, на данный момент таких разговоров не ведётся. Отмечается, что глава «Газпрома» Алексей Миллер также подтвердил готовность продолжать поставлять газ через Украину, отметив состояние газопровода, а также экономическую целесообразность.

Недавно мы сообщали о том, что уже в октябре российский газ будет поставляться в Венгрию. Планируется задействовать “Турецкий поток”, но не исключено, что поставлять газ придётся и через Украину.

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