Представители Народной милиции ЛНР заявили, что на линии соприкосновения с непризнанными республиками Донбасса силами ВСУ были развёрнуты комплексы РЭБ «Буковель».

Как было заявлено, комплексы появились недалеко от населённого пункта Счастье, который находится под контролем ВСУ. Согласно сведениям Народной милиции ЛНР, с помощью РЭБ вооружённые силы Украины мешают работе БПЛА миссии ОБСЕ. Это делается для того, что скрыть размещение и перемещение военной техники, которая запрещена согласно Минским договоренностям.

Также было заявлено, что украинская бронетехника была размещена у населённого пункта Золотое, который также расположен на линии фронта и частично находится под контролем Киева.

Недавно мы сообщали о том, что ВСУ перебросили на линию фронта в Донбассе самоходные пушки “Пион”. Это было сделано в открытую, несмотря на Минские соглашения.