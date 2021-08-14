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Украина своей переброской самоходных пушек «Пион» непосредственно на линию разграничения, грубо нарушает Минские соглашения и условия режима прекращения огня. Последние запрещают использовать столь тяжелое вооружение.

Странным является тот факт, что Киев затеял переброску артиллерийских орудий в открытую, не скрываясь от объективов камер и посторонних взглядов. Вполне вероятно, эти действия представляют собой подготовку к использованию силовых методов для получения контроля над самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Разговоры о наступательной операции на Донбассе на Украине ведутся еще с марта текущего года. Многие эксперты считают, что Киев все же рискнет напасть на самопровозглашенные республики. Исход наступательной операции будет во многом зависеть от действий России – если она не вмешается, то Украина вполне может получить контроль над ДНР и ЛНР.

Самоходные пушки «Пион» – это наступательный вид вооружения, предназначенный для подавления тылов противника в тактической глубине почти до 50 километров. В оборонительных целях ее использовать практически невозможно, поэтому эксперты предполагают, что Киев либо демонстрирует силу и нежелание выполнять Минские соглашения, либо готовится к наступлению.

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