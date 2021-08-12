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Специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» сумели увеличить точность визуальных команд. Об этом сообщает пресс-служба института.

Как сообщается, специалисты обучили систему, которая проводит анализ взгляда пользователя, различать пассивное слежение, которое человек осуществляет при наблюдении за каким-либо объектом, и намерение человека совершить действие. До этого команды выполнялись точно лишь при наблюдении за неподвижным объектом.

Технология сопоставляла движения глаз человека с его активностью мозга, и таким образом понимала, собирался ли пользователь совершить какие-либо действия, или просто следит за объектом.

По словам разработчиков, разработка сможет помочь в улучшении качества управления такими устройствами, как роботизированные коляски. Кроме того, оно может применяться для оценки текущего состояния пользователя.

Недавно мы сообщали о разработанной «Лабораторией Касперского» системе Kaspersky Neural Networks, которая распознаёт объекты. Отмечается, что она способна распознавать людей.

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  • Анна
  • 12.08.2021
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