«Лаборатория Касперского» создала систему Kaspersky Neural Networks, которая умеет распознавать объекты.

Разработка может осуществлять распознавание объектов, которые оказались в поле зрения БПЛА. Анализ проводится в режиме реального времени, и осуществлять его можно сразу с беспилотника.

Причём, согласно имеющейся информации, система может осуществлять анализ изображений, которые поступают сразу с нескольких БПЛА. Отмечается, что система обучена находить людей, животных, дома и автомобили, и прочие объекты.

По мнению разработчиков системы, её оценят спасательные службы. К примеру, разработка может пригодиться для поиска пропавших людей. Стоимость системы на данный момент неизвестна, так как она зависит от нескольких факторов.

Ранее мы сообщали об алгоритме, который позволяет управлять дронами быстрее, чем пилоты. Разработали алгоритм специалисты Цюрихского университета.