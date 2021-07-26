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«Лаборатория Касперского» создала систему Kaspersky Neural Networks, которая умеет распознавать объекты.

Разработка может осуществлять распознавание объектов, которые оказались в поле зрения БПЛА. Анализ проводится в режиме реального времени, и осуществлять его можно сразу с беспилотника.

Причём, согласно имеющейся информации, система может осуществлять анализ изображений, которые поступают сразу с нескольких БПЛА. Отмечается, что система обучена находить людей, животных, дома и автомобили, и прочие объекты.

По мнению разработчиков системы, её оценят спасательные службы. К примеру, разработка может пригодиться для поиска пропавших людей. Стоимость системы на данный момент неизвестна, так как она зависит от нескольких факторов.

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