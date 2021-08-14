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12 августа на востоке Крыма из-за сильных дождей подтопило некоторые дома, дороги и общественные территории.

В этом году Крым уже не первый раз страдает от сильной непогоды и затоплений. Местные жители заявили, что не могут припомнить таких потопов, как в этом году, и в связи с этим предположили, что было использовано климатическое оружие, или это так проявляет себя глобальное потепление.

Предположение о климатическом оружии в интервью ForPost прокомментировал профессор Академии военных наук и директор проекта по новым технологиями и международной безопасности Вадим Козюлин. Согласно его заявлению, сейчас учёным неизвестны подобные технологии.

Он также отмечает, что система перехвата информации «Эшелон», разработанная в США, занимается «играми с природой». Но в целом специалист считает, что применение климатического оружия является конспирологической теорией и научно это не доказано. На данный момент на природу можно повлиять только при помощи распыления ионов серебра на облака, но для этого требуется самолёт.

Недавно о непогоде в Крыму пошутил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что даже погода выступает против “российских оккупантов”.

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  • Анна
  • 12.08.2021
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