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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался насчёт визита в Крым Сергея Лаврова, который является его российским коллегой.

На своей странице в Twitter Кулеба прокомментировал погоду в Крыму, выразив мнение, что даже ливень выступает против «российских оккупантов». Как отмечается, из-за непогоды на полуострове Лаврову пришлось подкорректировать свой график работы.

Кулеба дополнил своё заявление тем, что это «ещё камни с неба не начали падать». Камнями с неба он грозил и раньше – в начале месяца, когда выразил уверенность в том, что Украина сможет вернуть Крым, когда выждет нужный момент.

Кроме того, Кулеба отметил, что «Крымская платформа» состоится вне зависимости от того, какая будет погода. Как отмечается, саммит назначен на 23 августа.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Кулеба пригрозил «камнями с неба» за Крым. По его словам, будут и камни с неба, и много чего ещё.

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