Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сравнила демократию США с употреблением китайцами молока.

Согласно заявлению дипломата, серьёзные изменения, которые происходят в настоящее время в Афганистане, показывают то, что навязанная извне и «пересаженная» демократия не будет длиться продолжительное время, и крепкой она не будет. Также она заявила, что нет фиксированной модели демократии, и она не должна вмешиваться в чужие дела.

Проводя сравнение, Чуньин отметила, что желудок китайцев не подходит для того, чтобы каждый день употреблять холодное молоко, а американцы не привыкли использовать палочки для еды. Так и демократии не стоит быть кока-колой, когда США занимаются производством изначального сиропа, а остальные страны получают одинаковый вкус.

После этого Чуньин задалась вопросом о том, что есть демократия и кто должен дать ей определение, а также кто имеет право решать то, насколько демократичны другие страны.

Недавно авторы китайского информагентства “Хуаньцю шибао” заявили, что США могут бросить Тайвань так же, как и Афганистан. При этом в Вашингтоне сообщили, что ситуация с Тайванем другая.

Вам может понравиться

В поликлиниках Москвы заработал цифровой паспорт участка

Анастасия Ракова, замглавы Москвы по вопросам соцразвития, отметила, что в поликлиниках города для детей и взрослых начал действовать цифровой паспорт участка. С помощью новой системы медики смогут наблюдать за состоянием

Польский генерал Самол: Модернизированные российские танки превосходят устаревшие польские

На вооружении польских Сухопутных войск сегодня находятся старые советские танки Т-71, а также отечественные PT-91. Ни те, ни другие не способны противостоять российским боевым машинам, что создает серьезные риски захвата

Эксперты определили самую курящую страну на постсоветском пространстве

Исследование, проведенное Всемирной организацией охраны здоровья, показало, что на территории бывшего СССР больше всего курящих остается в Грузии – около 60 процентов мужчин. Второе место по этому показателю занимает Украина
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 20 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Королев: погода, 20 августа – пасмурно, до 30 °C | Подольск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Армавир: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 29 °C |