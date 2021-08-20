Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сравнила демократию США с употреблением китайцами молока.

Согласно заявлению дипломата, серьёзные изменения, которые происходят в настоящее время в Афганистане, показывают то, что навязанная извне и «пересаженная» демократия не будет длиться продолжительное время, и крепкой она не будет. Также она заявила, что нет фиксированной модели демократии, и она не должна вмешиваться в чужие дела.

Проводя сравнение, Чуньин отметила, что желудок китайцев не подходит для того, чтобы каждый день употреблять холодное молоко, а американцы не привыкли использовать палочки для еды. Так и демократии не стоит быть кока-колой, когда США занимаются производством изначального сиропа, а остальные страны получают одинаковый вкус.

После этого Чуньин задалась вопросом о том, что есть демократия и кто должен дать ей определение, а также кто имеет право решать то, насколько демократичны другие страны.

Недавно авторы китайского информагентства “Хуаньцю шибао” заявили, что США могут бросить Тайвань так же, как и Афганистан. При этом в Вашингтоне сообщили, что ситуация с Тайванем другая.