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В китайском информагентстве Хуаньцю шибао отметили, что США могут бросить Тайвань так же, как ранее они бросили Афганистан. В результате остров будет захвачен КНР.

В Вашингтоне заявляют, что поддерживают Тайвань и продолжат его защищать от Китая, отмечая, что ситуация с ним значительно отличается от того, что произошло в Афганистане. Однако авторы материала считают, что обещаниям Соединенных Штатов после недавних событий верить уже нельзя. Они уверены, что рано или поздно они отвернутся от Тайваня.

Китайские эксперты напоминают, что США не заключали никаких договоров касательно защиты острова, поэтому они вряд ли вступит в войну с Китаем за него. Журналисты добавили, что КНР является ядерной державой, готовой к проведению боевых действий на прибрежной территории. Все это значительно уменьшает шансы американцев на победу в войне.

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  • Анна
  • 17.08.2021
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