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В Китае в пятницу было законодательно разрешено заводить в семье до трёх детей.

Молодые семьи с детьми будут получать ряд льгот, которые будут способствовать снижению расходов на детей и их образование. Так, было заявлено, что в будущем будут введены финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы. Сообщается также, что работодатели будут получать различные поощрения от государства за предоставление дополнительного отпуска сотрудникам с малолетними детьми.

Указывается, что среди населения будет осуществляться пропаганда вступления в брак и рождения детей в молодом возрасте. Также было заявлено, что к 2025 году будет разработана политика по стимулированию рождаемости. Как было заявлено, при помощи изменения демографической политики планируется решить проблемы, которые накопились за время действующих мер по ограничению рождаемости.

Недавно авторы немецкого издание Le Monde заявили, что, несмотря на то, что сейчас Китай уступает США, уже через 10 лет он выйдет на первое место. Для исследования журналисты ориентировались на пять категорий.

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