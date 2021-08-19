В Соединенных Штатах все чаще слышатся заявления о «китайской угрозе». Это означает, что США действительно увидели в Китае опасного конкурента и теперь запустили свою привычную систему, при которой «противник» обвиняется во всем, что попадет под руку, причем без единого доказательства его вины. Но речь не об этом.

Немецкое издание Le Monde решило узнать, насколько Китай реально опасен для США. Журналисты провели исследование, выбрав пять категорий – космическая отрасль, экономика, военное дело, технологии и наука, а также «мягкая сила». Результаты расчетов в переводе на русский язык представляет портал Discover 24.

Исследователи выяснили, что Китай хоть и проигрывает США в космосе, но уже сейчас выходит на «верный путь», по которому все пойдет как по маслу. Основные достижения – это разработка собственной МКС, первый модуль которой уже отправился на орбиту, а также начало работы по исследованиям Марса.

Уступает Китай Соединенным Штатам и в сфере «мягкой силы». Однако здесь разрыв совсем небольшой. Пекин занимает восьмое место, а Вашингтон – шестое, поэтому он явно не лидирует в этой области. В отличие от науки и технологий, где США занимают уверенное первое место в мире. Но и здесь оно лишь условно, так как у Китая имеется явное лидерство по патентам на изобретения.

В военной сфере США нет равных как минимуму по количеству вооружений. Китай находится только на третьей позиции, которая, впрочем, является временной.

Наконец, экономика. Если ориентироваться на ВВП, то США выигрывают с результатом 20,9 триллиона долларов против 14,7 трлн у Китая. Разрыв кажется весьма существенным, но многочисленные эксперты-экономисты уверены, что выход Пекина на первую позицию – это лишь вопрос времени. В ближайшие 10 лет он должен совершить рывок и обойти Америку.

Прокомментировавший эти результаты эксперт Чжан Чжаочжун заявил, что они вполне справедливы. Китай действительно уступает по всем параметрам. Что касается военной сферы, он вообще проигрывает с треском, так как у американцев имеются уникальные технологии, самолеты пятого поколения, до которых китайские аналоги пока не в состоянии дотянуться. Также у Вашингтона есть флот с 11 авианосными кораблями, который способен расставить все точки над «ё» в любом конфликте.

В то же время Китай занимает первое место в мире по многим другим позициям и именно это, скорее всего, выводит США из себя. Сейчас они переоценивают «китайскую угрозу» и пытаются на каждом шагу ставить Пекину палки в колеса. Однако с каждым годом сила КНР будет возрастать даже несмотря на мелкие пакости Америки, и уже в ближайшем десятилетии он имеет все шансы стать мировым лидером.