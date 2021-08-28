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В Китае прокомментировали недавний инцидент с кораблями США в Тайваньском проливе.

Как сообщается, 27 августа через эти воды совершили проход эсминец Kidd и катер береговой охраны США Munro. Согласно информации ВМС США, корабли шли в международных водах.

Однако в Китае считают, что этот инцидент является провокацией. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй. Он также отмечает, что США уже не в первый раз допускают такие провокации «весьма дурного характера». Как было заявлено, это в очередной раз указывает на то, что США являются главными разрушителями мира в Тайваньском проливе.

В связи с этим был выражен протест, а действия США были осуждены. Также от них потребовали понять ситуацию и больше не допускать таких провокаций, иначе, как заявил Кэфэй, на защиту территориальной целостности выступят Вооружённые силы Китая.

Недавно Боб Фу в статье для издания The National Interest заявил, что поддержка, которую США должен оказывать Тайваню, может оказать на репутацию Америки положительное влияние после провала в Афганистане. Он также отметил, что произошедшее весьма обеспокоило Тайвань.

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