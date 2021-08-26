Последствия неграмотно организованного Джо Байденом вывода войск из Афганистана теперь надолго запомнятся миллионам жителей этой страны. Они будут вынуждены жить под властью талибов (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации). И вспоминать США недобрым словом, называя предателями, пишет старший научный сотрудник Международного совета по вопросам свободы вероисповедания в Совете по семейным исследованиям Боб Фу в издании The National Interest. Его публикацию в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24.

Сейчас многие союзники Соединенных Штатов задумались над тем, не зря ли они доверились Вашингтону. Среди них находится и Тайвань, для которого поддержка США крайне важна перед лицом растущей китайской угрозы.

Что говорят китайские СМИ

Ситуацией в Афганистане уже воспользовался Китай, который стремится уменьшить глобальное влияние США, а также решить свою территориальную проблему с Тайванем. Главный редактор издания Global Times Ху Сицзинь открыто пишет в социальной сети Twitter, что власти Тайваня бросает в дрожь после событий в Кабуле. Он также призывает островитян не верить Вашингтону, чтобы не стать очередной жертвой предательства.

Автор публикации называет Тайвань стратегически важным американским союзником. На острове, утверждает он, процветает демократия. Он является примером того, как китайская нация должна выглядеть на самом деле, имея экономические и политические свободы.

При этом Тайвань контролирует важные торговые пути, транспортировка грузов через которые приносит ему примерно 40 процентов ВВП. Соединенные Штаты отлично понимают, что защита острова является первоочередной задачей и поэтому вряд ли оставят его в беде.

На США надейся…

Тайвань это тоже понимает, однако ситуация в Афганистане все же оказала на него влияние. Президент Цай Инвэнь придерживается той позиции, что остров должен и сам быть готов защищать себя. Она призывает развивать силы обороны, становиться еще сильнее, объединяться вокруг единой цели. Только так жители страны смогут обороняться в случае агрессии КНР. Причем не зависимо от того, станут ли Соединенные Штаты им помогать.

США, по мнению автора публикации, должны также делать шаги навстречу Тайваню. К примеру, продолжить продажу стране оружия, которое жизненно необходимо для защиты острова от возможного вторжения.

Кроме того, администрации Джо Байдена следует пригласить в США высшее руководство Тайваня, дать им выступить в Конгрессе и изложить свою точку зрения на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Только так можно поддержать островное государство и демократию, которая чрезвычайно уязвима перед лицом угрозы из Китая.

Вполне вероятно, что поддержка Тайваня, помощь ему станет для США реальной возможностью продемонстрировать, что случившееся в Афганистане – это лишь досадный промах. На самом же деле Вашингтон не бросает союзников, а делает все возможное, чтобы помочь им развивать политические, экономические и прочие свободы, становиться демократическими государствами.