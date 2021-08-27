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В Китае обратились к Всемирной организации здравоохранения с запросом о проведении проверок американских лабораторий в рамках расследования происхождения SARC-CoV-2.

Как сообщается, запрос направил постоянный представитель Китая при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй. Лаборатории, которые он предлагает проверить, расположены в Форт-Детрике и университете штата Северная Каролина. В частности, указывается, что мировое сообщество и американцы весьма обеспокоены тем, что деятельность биолаборатории в Форт-Детрике идёт вразрез с законом.

Эта лаборатория является военной биологической базой США. Благодаря проведённым здесь исследованиям США уже к 2003 году имели технологии, которые позволяли им синтезировать и модифицировать коронавирусы.

Поданный Китаем запрос является первым формальным запросом в адрес ВОЗ по дипломатическим каналам. Постпред также сообщил, что версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане является маловероятной. Настаивающим на лабораторном происхождении вируса он предложил проверить американские лаборатории.

Недавно российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал информацию о том, что США получили генетические данные об исследования в лаборатории Уханя. По его словам, это очередной блеф ради того, чтобы обвинить Китай.

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