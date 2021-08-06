Заявления разведки США о получении генетических данных об изучаемых в лаборатории Уханя коронавирусах являются частью спецоперации, направленной на противодействие Китаю, уверен российский сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что все эти высказывания очень напоминают обвинения в адрес России в 2016 году.

Тогда Соединенные Штаты предпринимали попытку за попыткой обвинить Россию во вмешательстве в выборы президента. Они повторяли одни и те же тезисы, истерили в СМИ, однако за пять лет не удосужились предъявить хотя бы одно доказательство вины РФ.

Сейчас разведка заявляет, что в ее руках имеется информация по 22 тысячам вирусов, которая уже обрабатывается суперкомпьютерами Соединенных Штатов. Однако Джабаров считает, что это всего лишь очередной блеф, попытка выдать желаемое за действительное и сотворить сенсацию. До тех пор, пока у США не будет неопровержимых доказательств, они не имеют никакого права обвинять Китай.

Причина подобных заявлений весьма проста – КНР обходит Соединенные Штаты во всех сферах деятельности. Даже на Олимпийских играх он крупно выигрывает в медальном зачете, что не может нравиться Вашингтону. Поэтому США ухватились за первый попавшийся удачный повод, чтобы очернить Китай. То же самое происходит и с Россией уже 7 лет подряд.

Джабаров также заявил, что Соединенные Штаты забывают о своих многочисленных лабораториях по всему миру, в которых разрабатывается биологическое оружие. Они располагаются в том числе и на территории некоторых республик бывшего СССР.