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В Китае заявили о необходимости «наказать» Литву, в чём может помочь Россия.

Причиной наказания является то, что Литва решила открыть представительство Тайваня, а этого не делают даже основные геополитические противники Китая – США и Япония. После заявления об открытии посольства, Китай уже отозвал своего посла из страны, а также дал рекомендации покинуть КНР литовскому послу. Отмечается, что в китайской политике вопрос «единого Китая» является одним из самых главных.

Как было заявлено, решение Литвы сильно пошатнуло отношения между странами. В ответ авторы китайского издания Хуаньцю шибао предложили полностью разорвать с Вильнюсом все дипломатические отношения. Кроме того, было высказано предложение объединиться с Россией и Белоруссией для противостояния этой стране и прочим союзникам США.

Также было отмечено, что Литва является одной из стран, которая в создании трудностей как для Китая, так и для России, дошла дальше остальных, и урок она должна получить в первую очередь.

Недавно мы сообщали о том, что в Литве не хватило специальной колючей проволоки, которая использовалась для создания забора на границе с Белоруссией. В стране её не производят, а купить за границей не так-то просто, так как это проволока считается военным изделием.

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