Арнольдас Абрамавичюс, замглавы МВД Литвы, отметил, что в стране наблюдается дефицит колючей проволоки спецназначения, необходимой для создания забора на границе с Белоруссией, чтобы не допустить проникновения нелегальных мигрантов.

Требуется особый материал, называющийся концертиной и оснащенный острыми лезвиями. Пролезть через подобное ограждение без кусачек или взрывчатки невозможно. Ни одно из литовских предприятий не производит его, поэтому властям приходится искать эту колючую проволоку за границей. Однако купить ее не просто, ведь она относится к военным изделиям. В настоящее время ведутся переговоры по закупке 20 километров концертины.

На данный момент времени установлено всего полкилометра ограды. Для этого были потрачены все армейские запасы. Литовские власти при этом планируют растянуть колючую проволоку на участках границы, общая протяженность которых составляет почти 550 километров. На создание ограждения будет потрачено примерно 4 миллиона 800 тысяч евро.