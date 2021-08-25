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В Китае отправили три корабля ВМС через Цусимский пролив в ответ на то, что граждане из правящих кругов Японии, представляющие милитаристское крыло, посетили храм Ясукуни.

Как сообщается, японцы совершили поминовение усопших и эта процедура проводится каждый год. При этом среди этих усопших есть люди, которые имеют отношение к геноциду против некоторых народов, в том числе и китайцев. В Токио игнорируют все протесты по поводу этого ритуала, что делает отношения между Японией и Китаем ещё более сложными.

В качестве ответа Пекин отправил миноносец типа 055 Nanchang. Он является одним из самых крупнейших военных кораблей ВМС НОАК. Его водоизмещение составляет 12 тысяч тонн, на борту имеется 112 пусковых установок под ракеты.

Вместе с этим миноносцем через Цусимский пролив были отправлены миноносец проекта 052D Guiyang и судно техподдержки.

Отмечается, что эта демонстрация предназначена не только для Японии, но и для США. Так в Китае собираются окончательно решить проблемы с островом Тайвань, а затем, возможно, и вопрос территориальной принадлежности островов Дяоюйдао.

Недавно мы сообщали о том, что в Китае провели испытания ракет с новыми боеголовками. Однако название и тип ракет раскрыты не были.

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