В Китае в ходе учений были задействованы ракетные установки с новыми боеголовками. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телевидение КНР.

Как было заявлено, армии Китая пришлось преодолеть сложные метеоусловия, а также электромагнитные помехи, продемонстрировать быстрое реагирование в условиях пустыни, а также провести пуск двух ракет. Отмечается, что ракеты осуществили точное поражение цели на позициях условного противника, которые были расположены на расстоянии в сотни километров.

Название и тип нового оружия при этом не разглашались. Проведённый успешный пуск ракет позволил расширить используемые типы боеголовок, а также заметно увеличить наступательный и оборонительный уровень ракетных войск КНР. Кроме того, новое вооружение позволит более эффективно поражать узлы связи и уничтожать противника.

Политолог Анатолий Вассерман недавно объяснил, зачем Китай наращивает количество межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, Китай готовится к ответу на возможную агрессию США.