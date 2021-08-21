читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Китае в ходе учений были задействованы ракетные установки с новыми боеголовками. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телевидение КНР.

Как было заявлено, армии Китая пришлось преодолеть сложные метеоусловия, а также электромагнитные помехи, продемонстрировать быстрое реагирование в условиях пустыни, а также провести пуск двух ракет. Отмечается, что ракеты осуществили точное поражение цели на позициях условного противника, которые были расположены на расстоянии в сотни километров.

Название и тип нового оружия при этом не разглашались. Проведённый успешный пуск ракет позволил расширить используемые типы боеголовок, а также заметно увеличить наступательный и оборонительный уровень ракетных войск КНР. Кроме того, новое вооружение позволит более эффективно поражать узлы связи и уничтожать противника.

Политолог Анатолий Вассерман недавно объяснил, зачем Китай наращивает количество межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, Китай готовится к ответу на возможную агрессию США.

Вам может понравиться

Талибы попросили ООН остаться в Афганистане и продолжить гуманитарную миссию

Рамиз Алакбаров, представитель ООН в Афганистане, отметил, что «Талибан» (террористическая группировка, запрещенная в России) попросил организацию не покидать страну, чтобы продолжить оказание гумпомощи ее населению. Согласно его словам, между ООН

Bild: Германия вывезла пиво из Афганистана раньше людей

В немецком информационном агентстве Bild заявили, что ФРГ в ходе эвакуации своих граждан из Афганистана первым делом «эвакуировала» алкогольные напитки. Согласно словам журналистов, в начале лета текущего года у Германии

Концерн «Алмаз-Антей» анонсировал показ ЗРК «Сосна» на форуме «Армия-2021»

Представители российского концерна Алмаз-Антей» отметили, что в ходе мероприятия «Армия-2021» будет представлен новейший ЗРК «Сосна», созданный на базе колесной платформы. Согласно их словам, рядом с одним из павильонов в Кубинке
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 15 °C | город Мытищи: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 28 °C | Подольск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 21 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C |