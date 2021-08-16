Украинский военный аналитик Юрий Романенко прокомментировал бегство американской армии из Афганистана.

Романенко отмечает, что Кабул с 2012 года является вне НАТО основным союзником для США. Этот статус с 2014 года хочет получить Украина, которая надеется, что США защитят её против России. Эксперт указывает на то, что украинская армия весьма радовалась и «сходила с ума», когда получала подачки в виде винтовок и комплексов Javelin.

На обучение армии Афганистана было потрачено около 85 миллиардов долларов. Кроме того, Афганистан получал дроны, бронетранспортёры, лёгкие вертолёты. Теперь всё это вооружение, которое исчисляется сотнями, перешло в руки боевиков движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация).

По словам Романенко, пример с Афганистаном наглядно демонстрирует то, что США не собираются воевать за других, и Украине стоит это учесть.

Ранее мы сообщали, что бегство американской армии из Афганистана является “оглушительным фиаско США”. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.