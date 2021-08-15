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Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) сумели за весьма малое время захватить в Афганистане власть.

Эту ситуацию прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, это является оглушительным военно-политическим фиаско для США.

Он отмечает, что США не сумели за годы своего присутствия в Афганистане (а это около 20-ти лет) создать дееспособное правительство и национальную армию. В итоге теперь был завершён процесс, начавшийся в то время, когда армия США начала уходить из Афганистана. Сейчас, по словам Коротченко, в Афганистане новая власть и это новая реальность.

О том, что талибы установили свой контроль по всему Афганистану, они объявили днём 15 августа.

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков недавно рассказал, чем грозит России захват талибами власти в Афганистане. Как он считает, после этого боевики пойдут на север и России стоит готовиться к долгой и тяжёлой войне.

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